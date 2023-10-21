В то же время, украинский лидер не переставал говорить об ATACMS. Давление на Байдена было бешеным. В частности со стороны Конгресса.

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Во время саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский не скрывал своего разочарования из-за отказа США передавать ракеты ATACMS. Тогда президент Украины подчеркивал: "нет решения". Тогда Зеленский подчеркнул, что "лучше не поднимать этот вопрос, потому что есть ожидания людей, военных, всех".

Чтобы предоставить Украине больше оружия, настаивал и Энтони Блинкен – государственный секретарь США. Между тем Ллойд Остин – глава Пентагона – считал, что передача Украине ATACMS может ослабить Штаты.

Осенью 2023 года Джейк Салливан организовал группу, которая провела детальный анализ ситуации. Одним из ключевых аргументов "за" было то, что Украине передали Storm Shadow и Владимир Путин ничего не сделал. В конце концов, в администрации Байдена поддержали передачу Украине ATACMS. Впоследствии свое "да" сказал и президент США.

Зеленский поблагодарил Байдена

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом. Он подчеркнул, что получение дальнобойных ракет ATACMS очень вдохновило украинцев. Президент поблагодарил США за выполнение договоренностей в сфере обороны.