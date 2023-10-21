Зеленский рассказал, что они обсудили следующий раунд переговоров по Формуле мира. В качестве локации для него выбрали Мальту.

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Украинский лидер отметил: Турция примет участие в этом раунде. Страна придаст свой авторитетный голос и озвучит свою позицию.

Продовольственная безопасность. Несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина остается преданной своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора.

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что они с Эрдоганом также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Зеленский провел разговор с Байденом

Недавно украинский лидер провел беседу с президентом США Джо Байденом. Зеленский поблагодарил его за выполнение договоренностей. В частности, в области обороны. Президент Украины подчеркнул, что получение дальнобойных ракет ATACMS очень вдохновило украинский народ.

В общем разговор президент Украины охарактеризовал как союзнический. Он отметил, что Украина получила мощный сигнал поддержки президента США. Зеленский заметил: он благодарен Конгрессу и американскому народу за поддержку.