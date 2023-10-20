Республиканцы выступили за то, чтобы больше не поддерживать его кандидатуру. Это тайное голосование состоялось через несколько часов после третьего неудачного для председателя судебного комитета Палаты представителей. С каждым последующим он терял поддержку Республиканской партии.

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Кто может стать кандидатом от республиканцев

Через несколько минут после тайного голосования глава Республиканского исследовательского комитета Кевин Герн объявил о собственной кандидатуре на должность спикера. Ранее он тоже рассматривал эту возможность, но решил отказаться от баллотирования в начале этого месяца.

В свою очередь депутат Джоди Аррингтон заявил журналистам, что он также серьезно рассматривает возможность баллотироваться на должность спикера и "молится об этом".

Следует заметить, что республиканцы уже более 2 недель не могут выбрать кандидата от своей партии после того, как 3 октября 8 из них объединились с демократами, чтобы сместить бывшего спикера Кевина Маккарти.

Джордан был второй попыткой Республиканской партии заменить спикера. Сначала она выдвинула на этот пост лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа. Однако сопротивление – преимущественно со стороны поклонников Джордана – заставило его снять свою кандидатуру всего через день. Скализ 20 октября заявил, что больше ее не будет выдвигать.

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Джордан принял результаты тайного голосования

После голосования Джордан сказал своим коллегам, что для него было большой честью быть их спикером.

Но я считал важным, чтобы все мы знали ответ на вопрос, хотят ли они, чтобы я продолжал выполнять эту роль. Поэтому мы задали им этот вопрос, и они приняли решение. Мы должны собраться вместе и выяснить, кто будет нашим спикером, и я собираюсь работать изо всех сил, чтобы помочь этому человеку, чтобы мы могли помочь американскому народу,

– отметил республиканец.

Республиканские законодатели заявили, что проведут форум кандидатов в понедельник, 23 октября, а на следующий день тайным голосованием изберут нового кандидата на должность спикера.

Крайний срок для объявления кандидатуры на должность спикера – 29 октября в полдень. Однако пока не ясно, кто может победить из 217 республиканцев.

"Безусловно, нужно много работать. Для этого нужно 217 голосов, и когда вы смотрите на то, что они сделали, вы всегда учитесь у предыдущих кандидатов, что сработало, а что не сработало. И опять же, как я уже говорил, первого недели, когда спикер Маккарти был отстранен, мы должны были работать ради единства, а единство заключалось в том, что в гонке принимали участие только два кандидата", – заявил Герн, проголосовавший за Джордана на всех трех голосованиях.

Он добавил, что республиканцам нужен кто-то, кто хочет работать над объединением и предлагает другую перспективу. По мнению Герна, он и есть тот человек.

Обратите внимание! Бывший спикер Палаты представителей США также является республиканцем.