По словам Галаанта, война может занять месяцы. В частности, наступление Израиля в секторе Газа около 3 месяцев. Его следствием должно стать полное уничтожение ХАМАС.
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Подготовка к операции в Секторе Газа
Соответствующее заявление по поводу операции израильской армии в Секторе Газа глава оборонного ведомства сделал в командном центре военно-воздушных сил своей страны в Тель-Авиве.
Это должен быть последний наземный манёвр в Газе по простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это будет продолжаться месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет существовать,
– сказал Галлант.
Я нахожусь под впечатлением, что вы знаете, как это сделать смертоносным, точным и очень качественным способом, как это было доказано в настоящее время,
– ответил министр журналистам.
Израиль и ХАМАС: последние новости
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен констатировал, что Израиль совершенно не намерен контролировать Сектор Газа. По его словам, израильтяне ушли оттуда несколько десятилетий назад, однако вместе с тем находиться в ситуации постоянной террористической угрозы также не желают.
- В то же время сдвинулся вопрос по эвакуации гражданского населения из этой зоны, на которой Израиль планирует операцию. В частности, Соединенные Штаты заявили об открытии КПП "Рафах" между Сектором Газа и Египтом.
- Это чрезвычайно важное событие, ведь среди прочего несколько сотен украинцев находятся в этом регионе. В течение этих недель они ожидали начала эвакуации, о чем неоднократно говорили в Киеве.