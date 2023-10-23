По словам Галаанта, война может занять месяцы. В частности, наступление Израиля в секторе Газа около 3 месяцев. Его следствием должно стать полное уничтожение ХАМАС.

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Подготовка к операции в Секторе Газа

Соответствующее заявление по поводу операции израильской армии в Секторе Газа глава оборонного ведомства сделал в командном центре военно-воздушных сил своей страны в Тель-Авиве.

Это должен быть последний наземный манёвр в Газе по простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это будет продолжаться месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет существовать,

– сказал Галлант.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что перед тем как террористы встретятся с бронетанковыми и пехотными силами Израиля, они будут атакованы бомбами ВВС.

Я нахожусь под впечатлением, что вы знаете, как это сделать смертоносным, точным и очень качественным способом, как это было доказано в настоящее время,

– ответил министр журналистам.

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