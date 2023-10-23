За словами Галанта, війна може тривати місяцями. Зокрема, наступ Ізраїлю в Секторі Гази близько 3 місяців. Його наслідком має стати повне знищення ХАМАС.

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Підготовка до операції в Секторі Гази

Відповідну заяву стосовно операції ізраїльської армії в Секторі Гази голова оборонного відомства зробив у командному центрі військово-повітряних сил своєї країни в Тель-Авіві.

Це має бути останній наземний маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАС. Це триватиме місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАС не буде існувати,

– сказав Галант.

Окрім того, посадовець наголосив, що перед тим як терористи зустрінуться з бронетанковими та піхотними силами Ізраїлю, вони будуть атаковані бомбами ВПС.

Я перебуваю під враженням, що ви знаєте, як це зробити смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено на цей час,

– відповів міністр журналістам.

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