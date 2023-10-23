За словами Галанта, війна може тривати місяцями. Зокрема, наступ Ізраїлю в Секторі Гази близько 3 місяців. Його наслідком має стати повне знищення ХАМАС.
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Підготовка до операції в Секторі Гази
Відповідну заяву стосовно операції ізраїльської армії в Секторі Гази голова оборонного відомства зробив у командному центрі військово-повітряних сил своєї країни в Тель-Авіві.
Це має бути останній наземний маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАС. Це триватиме місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАС не буде існувати,
– сказав Галант.
Я перебуваю під враженням, що ви знаєте, як це зробити смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено на цей час,
– відповів міністр журналістам.
Ізраїль та ХАМАС: останні новини
- Державний секретар США Ентоні Блінкен констатував, що Ізраїль абсолютно не має наміру контролювати Сектор Гази. За його словами, ізраїльтяни пішли звідти декілька десятиліть тому, однак разом з тим перебувати в ситуації постійної терористичної загрози також не мають бажання.
- Водночас зрушилось питання щодо евакуації цивільного населення з цієї зони, на якій Ізраїль планує операцію. Зокрема, Сполучені Штати заявили про відкриття КПП "Рафах" між Сектором Гази та Єгиптом.
- Це надзвичайно важлива подія, адже, з-поміж іншого, декілька сотень українців перебувають у цьому регіоні. Упродовж цих тижнів вони очікували на початок евакуації, про що неодноразово говорили в Києві.