За словами омбудсмена, станом на 18 жовтня відбулось уже 3 евакуаційні рейси з Ізраїлю та запланований ще один. А от зі вивезенням людей зі Сектора Гази усе не так добре. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Евакуація українців з Ізраїлю та Сектора Гази

Власне, українці, які цього не ще не зробили, але хочуть, матимуть змогу виїхати з Ізраїля 19 жовтня. Проте є нюанс з компенсацією нашою державою коштів за квитки на літак.

Коштом держави евакуюються винятково ті громадяни України, які не мають фінансової спроможності оплатити квитки. Це визначається на місці реальним матеріальним становищем таких громадян,

– констатував Лубінець.

Окрім того, уповноважений з прав людини зауважив, що хвиля охочих, які мають бажання евакуюватися з Ізраїлю, дійсно спала. Це означає, що люди трохи заспокоїлись.

Водночас нічого не змінилось стосовно Сектора Гази – технічної можливості евакуювати звідти цивільних людей, зокрема наших земляків, просто-таки немає.

Єдиний пункт перетину, через який ми можемо евакуювати наших громадян, – це пункт "Рафах" між Сектором Гази та Єгиптом. Він закритий. Ми ведемо роботу, щоб три сторони: Єгипет, Ізраїль та Сектор Гази дійшли погодження стосовно відкриття цього пункту перетину для евакуації цивільних громадян іноземних держав,

– сказав омбудсмен.

Також він наголосив, що надходять нові повідомлення про все більшу кількість українців, які перебувають у Секторі Гази та мають потребу звідти виїхати у більш безпечне місце.

Кількість громадян України, які офіційно звернулись за допомогою до нас, збільшилась. Вона постійно збільшується. Насправді ми не знаємо реальної цифри наших громадян. Їх уже близько 300… Але я знаю, що ця цифра буде зростати.

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Згадаємо наостанок, що раніше уже сторони погоджували евакуацію громадян іноземних держав зі Сектора Гази, але за 2 години до початку вивезення людей Ізраїль відкликав дозвіл.

Це рішення мотивували тим, що країна нібито не може гарантувати безпеку для населення під час евакуації через пункт "Рафах". У відповідь на це українські дипломати подали ноту протесту.