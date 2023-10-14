Про це в ефірі телемарафону розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що дипломати вже подали ноту протесту.

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Ізраїль відкликав дозвіл

За його словами, МЗС Ізраїлю з незрозумілих причин за кілька годин до евакуації наших земляків та іноземців із Сектора Гази відкликало дозвіл. Воно зазначило, що не може гарантувати безпеку.

Уже є офіційна заява від нашого МЗС, наш посол надіслав офіційно ноту протесту,

– наголосив Лубінець.

Дмитро Лубінець зазначив, що від Ізраїлю Україна просить, щоб пункт перетину був безпечним і щоб його не бомбили. Водночас від влади Палестини просять, щоб нашим громадянам дозволили вийти. Водночас від влади Єгипту просять, щоб вона просто прийняла наших громадян.

Також в ефірі телемарафону він розповів про українців, котрі застрягли на території Сектора Гази. За його словами, здебільшого мовиться про громадянок України, котрі вийшли заміж за палестинців.

Скільки українців потребують евакуації з Сектора Гази

Загальний образ – це наші громадянки України, котрі вийшли заміж за палестинців, переїхали, вони проживали на території Сектора Гази. Зрозуміло, що в сім'ях з’явилися діти. У когось з дітей є документи українського зразка, свідоцтво про народження, у когось – немає. У когось вийшов термін українських паспортів,

– зауважив він.

За словами Лубінця, МЗС України працює максимально ефективно. І якщо українські представники матимуть можливість приїхати до пункту перетину Рафат, що між Єгиптом і Сектором Гази, то наші громадяни отримають необхідну допомогу.

Для розуміння! Термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 громадяни України.

Причому не матиме значення, чи протерміновані у них документи, чи ні. Він наголосив, що наша держава зробить все для того, щоб евакуювати своїх громадян, котрим загрожує небезпека.