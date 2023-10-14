В ефірі телемарафону він описав загальний образ українців, котрі зараз перебувають у Секторі Гази. За його словами, здебільшого мовиться про українок, котрі вийшли заміж за палестинців.

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Україна працює над поверненням громадян

Загальний образ – це наші громадянки України, котрі вийшли заміж за палестинців, переїхали, вони проживали на території Сектора Гази. Зрозуміло, що в сім'ях з’явилися діти. У когось з дітей є документи українського зразка, свідоцтво про народження, у когось – немає. У когось вийшов термін українських паспортів,

– зауважив він.

Водночас Дмитро Лубінець зазначив, що МЗС працює максимально ефективно. Якщо вдасться приїхати до пункту перетину Рафат, що між Єгиптом і Сектором Гази, то допомогу отримають всі громадяни України, котрі цього потребують.

Омбудсмен зазначив, що не має значення, чи протерміновані у них документи, чи ні. Він підкреслив, що мовиться про громадян України. І наша держава зробить все для того, щоб їх евакуювати.

Звернімо увагу, що термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 громадяни України.

Ситуація у Секторі Гази критична

На цьому також наголосив Дмитро Лубінець. За його словами, люди у Секторі Гази перебувають у постійній небезпеці через те, що у них відсутні засоби для існування. Відтак, необхідно налагодити послідовність дій заради швидкого порятунку.

Прибув в Каїр для того, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації наших громадян із Сектора Гази. Там залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація критична. Наразі термінової евакуації потребують 243 українці, зокрема жінки та діти,

– написав уповноважений з прав людини.

Він також додав, що прикордонний пункт перетину Рафах між Єгиптом і Сектором Гази залишається заблокованим. Саме тому президент України відрядив його до Єгипту, щоб Лубінець розв'язав це питання.