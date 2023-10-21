Пропускний пункт вирішили відкрити сьогодні, 21 жовтня, о 10:00. Про це заявили у посольстві США в Ізраїлі, інформує 24 Канал.

До теми Ізраїль завдав удару по Лівану, ХАМАС звільнив заручниць: що відбувається на Близькому Сході

Відкриття КПП "Рафах" між Газою і Єгиптом: що відомо

У посольстві розповіли про відкриття прикордонного пункту "Рафах" між Газою та Єгиптом о 10:00 за місцевим часом.

Якщо кордон відкриють, ми не знаємо, як довго він залишатиметься відкритим для виїзду з Гази іноземних громадян,

– зазначили у відомстві.

Там очікують, що багато людей намагатимуться перетнути кордон у разі його відкриття. Громадянам США слід очікувати потенційно хаотичної та безладної обстановки з обох боків.

У посольстві наголосили, що ситуація залишається "динамічною та змінною", а середовище безпеки – "непередбачуваним".

"Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішувати рухатися до кордону або намагатися його перетнути", – додали у відомстві.

Прикордонний перехід між Єгиптом та Сектором Гази відкрився: дивіться відео

Станом на ранок відомо, що у Сектор Гази почали прибувати перші вантажівки з гуманітарною допомогою. За попередньою інформацією, прикордонний перехід буде відкритий до 16:00.

КПП "Рафах" закрився невдовзі після того, як через нього проїхали 20 вантажівок

У CNN повідомили, що пропускний пункт "Рафах" закрився незабаром після того, як через нього проїхало 20 вантажівок.

За словами речника Генерального секретаря ООН, 20 вантажівок із гуманітарною допомогою були від Єгипетського Червоного Півмісяця.

Очікується, що вантажівки з гуманітарною допомогою ООН проїдуть через прикордонний пункт до Гази в понеділок, 23 жовтня, повідомив представник ООН.

Переговори про звільнення заручників провалилися

До речі, газета The Wall Street Journal із посиланням на чиновників повідомила, що переговори США, Ізраїлю та Катару з палестинським рухом ХАМАС про звільнення 50 заручників провалилися. Причини провалу правочину – не уточнюються.

ХАМАС звільнив двох заручниць – матір і доньку зі США

Напередодні стало відомо, що терористи ХАМАС могли звільнити двох заручниць. Мовиться про громадянок США – матір та дочку. Ізраїльська влада нібито повідомила їхній родині, що ті їдуть додому.

Це мати та дочка Джудіт та Наталі Раанан – американки з Чикаго. Бойовики полонили їх у кібуці Нахаль-Оз. Президент США Джо Байден заявив, що таке звільнення заручниць – результат роботи американських чиновників. Він подякував урядам Катару та Ізраїлю за співпрацю у питанні звільнення громадян США з полону.