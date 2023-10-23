Израиль заявляет, что его война против ХАМАС направлена на уничтожение инфраструктуры террористической группировки. Страна пообещала ликвидировать всю организацию.

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ЦАХАЛ готов к наземному вторжению в Газу

После 16 дней авиаударов по сектору Газа ЦАХАЛ заявил правительству, что полностью готов к наземному наступлению. Израильские военные считают, что смогут достичь поставленных целей даже с риском больших потерь среди солдат и на фоне постоянных атак Хезболлы на севере страны.

Если армии нужно будет перенести свое внимание на север вместо Газы, она уверена, что сможет развернуться в течение нескольких дней. ЦАХАЛ уже значительно укрепил ливанскую границу, но большинство сил остаются близ Газы в ожидании наземного наступления.

Что касается 222 подтвержденных заложников, удерживаемых ХАМАС и другими террористическими группировками в Секторе Газа, военные готовятся к возможности проведения спасательных операций во время наземного наступления.

Однако ЦАХАЛ опасается, что дальнейшее освобождение заложников ХАМАС может вынудить политическое руководство отложить наземное вторжение или даже остановить его на полпути. Вечером 20 октября террористы освободили двух американок – мать и дочь. Это, по сообщениям, привело к отложению наземного наступления.

Однако военные считают, что наступление может оказать давление на ХАМАС и заставить его освободить еще большее количество заложников. Они надеются, что правительство поскорее примет решение о начале операции, поскольку силы, дислоцированные на границе, не могут долго оставаться в состоянии повышенной готовности.

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Наземная операция в секторе Газа будет смертоносной атакой

Министр обороны Израиля Йоав Галлант уже прокомментировал планы начать наземную операцию в Секторе Газы. После осмотра района у побережья Газы вместе с военно-морскими силами Израиля он сказал военнослужащим, что они должны "сохранять готовность к наступлению, ведь оно будет".

Мы усердно готовимся. Это будет смертоносная атака. Это будет комбинированная атака с суши, моря и воздуха. Делайте свою работу, готовьтесь, мы вас направим,

– заявил Галлант.

Обратите внимание! По информации израильских СМИ, военно-воздушные силы страны по состоянию на 23 октября нанесли удары по более чем 10 тысячам объектов в Газе, принадлежащих ХАМАСу и другим террористическим группировкам. Удары в последние дни были направлены на устранение потенциальных угроз для наземных сил, в том числе снайперских и ракетных позиций.