Ізраїль заявляє, що його війна проти ХАМАС спрямована на знищення інфраструктури терористичного угрупування. Країна пообіцяла ліквідувати всю організацію.

До теми Удар по лікарні у Секторі Газа: журналісти виявили важливу деталь

ЦАХАЛ готовий до наземного вторгнення в Газу

Після 16 днів авіаударів по Сектору Гази ЦАХАЛ заявив уряду, що повністю готовий до наземного наступу. Ізраїльські військові вважають, що зможуть досягти поставлених цілей, навіть з ризиком великих втрат серед солдатів і на тлі постійних атак Хезболли на півночі країни.

Якщо армії потрібно буде перенести свою увагу на північ замість Гази, вона впевнена, що зможе розвернутися протягом декількох днів. ЦАХАЛ вже значно зміцнив ліванський кордон, але більшість сил залишаються поблизу Гази в очікуванні наземного наступу.

Що стосується 222 підтверджених заручників, яких утримує ХАМАС та інші терористичні угрупування в Секторі Гази, військові готуються до можливості проведення рятувальних операцій під час наземного наступу.

Однак ЦАХАЛ побоюється, що подальше звільнення заручників ХАМАС може змусити політичне керівництво відкласти наземне вторгнення або навіть зупинити його на півдорозі. Ввечері 20 жовтня терористи звільнили двох американок – матір і дочку. Це, за повідомленнями, призвело до відкладення наземного наступу.

Проте військові вважають, що наступ може чинити тиск на ХАМАС і змусити його звільнити ще більше заручників. Вони сподіваються, що уряд якнайшвидше прийме рішення щодо початку операції, оскільки сили, дислоковані на кордоні, не можуть довго залишатися в стані підвищеної готовності.

Варто прочитати Авіаудар по центральному ринку в Секторі Гази: ЗМІ повідомляють про понад десяток жертв

Наземна операція в Секторі Гази буде смертоносною атакою

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вже прокоментував про плани розпочати наземну операцію в Секторі Гази. Після огляду району біля узбережжя Гази разом із військово-морськими силами Ізраїлю він сказав військовослужбовцям, що вони повинні "зберігати готовність до наступу, адже він буде".

Ми ретельно готуємося. Це буде смертоносна атака. Це буде комбінована атака з суходолу, моря і повітря. Робіть свою роботу, готуйтеся, ми вас направимо,

– заявив Галлант.

Зверніть увагу! За інформацією ізраїльських ЗМІ, військово-повітряні сили країни станом на 23 жовтня завдали ударів по більш ніж 10 тисячах об'єктах в Газі, що належать ХАМАС та іншим терористичним угрупуванням. Удари в останні дні були спрямовані на усунення потенційних загроз для наземних сил, зокрема снайперських і ракетних позицій.