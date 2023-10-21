Там буцімто є табір для біженців. Ринок Нусейрат розміщений в центральній частині Гази.

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Палестинці повідомляють про загиблих

Палестинські ЗМІ повідомили, що внаслідок удару по ринку Нусейрат 13 людей оголосили загиблими. Очікують, що кількість жертв ще зросте.

Повідомляють, що також є десятки постраждалих та значні руйнування всього району. Варто зауважити, що в Ізраїлі поки ніяк не прокоментували цю інформацію та не взяли на себе відповідальність за удар.

Дивіться відео з місця атаки

Палестинці наголошують, що ракети влучили в ресторан "Абу ас-Сахель Акль". Цей заклад відвідують багато людей, адже він забезпечує швидким харчуванням тисячі біженців.

Через значні руйнування машини швидкої допомоги та команди цивільної оборони нібито навіть не змогли потрапити в цей район.

Удар спричинив масштабні руйнування / Фото The Palestine Chronicle

Місцеві ЗМІ повідомляють, що за останні два тижні Нусейрат подвоївся в розмірах, оскільки майже 100 тисяч людей поспішили туди з північних районів Сектора Гази.

Десятки тисяч біженців з Нусейрату зараз перебувають у школах під управлінням ООН, які перетворилися на масові притулки для переміщених сімей.

За інформацією Al Jazeera, ввечері 21 жовтня ізраїльські обстріли значно посилилися навіть у південних районах Сектора Гази.

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