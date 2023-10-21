Ліквідований інженер терористів розробляв зброю, зокрема й безпілотники. Ізраїльські сили завдали ударів по об’єктах ХАМАС ввечері 20 жовтня.

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Ізраїль знищив інженера ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що протягом 20 жовтня завдала ударів по командних центрах ХАМАС та підземній інфраструктурі.

Крім цього, солдати ЦАХАЛ знищили старшого інженера ХАМАС Махмуда Сабіха. Він очолював підрозділ, який розробляв зброю, зокрема безпілотники, і обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на Близькому Сході.

ЦАХАЛ ліквідував ще одного високопоставленого командира ХАМАС

Нещодавно ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного командира палестинських бойовиків – Муатаза Іда. Він був керівником південного округу національної безпеки ХАМАС.

Муатаз Ід загинув унаслідок авіаудару завдяки розвідувальним заходам.