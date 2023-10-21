Ликвидированный инженер террористов разрабатывал оружие, в том числе беспилотники. Израильские силы нанесли удары по объектам ХАМАС вечером 20 октября.

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Израиль уничтожил инженера ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила, что в течение 20 октября нанесла удары по командным центрам ХАМАС и подземной инфраструктуре.

Кроме того, солдаты ЦАХАЛ уничтожили старшего инженера ХАМАС Махмуда Сабиха. Он возглавлял подразделение, разрабатывавшее оружие, в том числе беспилотники, и обменивалось знаниями с другими террористическими группами на Ближнем Востоке.

ЦАХАЛ ликвидировал еще одного высокопоставленного командира ХАМАС

Недавно ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного командира палестинских боевиков – Муатаза Иду. Он являлся руководителем южного округа национальной безопасности ХАМАС.

Муатаз Ид погиб в результате авиаудара благодаря разведывательным мерам.