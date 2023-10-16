Согласно сообщению, его ликвидировали на юге Сектор Газа. Также израильские военные заявили, что в течение 15 октября нанесли удары по более чем 250 целям.

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Был руководителем южного округа нацбезопасности ХАМАС

Как говорится в сообщении, он являлся руководителем южного округа национальной безопасности ХАМАС. Муатаз Ид погиб в результате авиаудара благодаря разведывательным мероприятиям, проведенным службой безопасности Шин-Бет и Управлением военной разведки.

По словам военных, ЦАХАЛ нанес удары по более чем 250 целям в Секторе Газы, преимущественно на севере. Среди них были военные штабы ХАМАС и Палестинского исламского джихада, пункты наблюдения и несколько пусковых установок для ракет.

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