Згідно з повідомленням, його ліквідували на півдні Сектору Гази. Також ізраїльські військові заявили, що упродовж 15 жовтня завдали ударів по понад 250 цілях.

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Був керівником південного округу нацбезпеки ХАМАС

Як йдеться в повідомленні, він був керівником південного округу національної безпеки ХАМАС. Муатаз Ід загинув у результаті авіаудару завдяки розвідувальним заходам, проведеним службою безпеки Шин-Бет і Управлінням військової розвідки.

За словами військових, ЦАХАЛ завдав ударів по більше ніж 250 цілях у Секторі Гази, переважно на півночі. Серед них були військові штаби ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти та декілька пускових установок для ракет.

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