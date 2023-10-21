Про це повідомив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі. Він уточнив, що усіх заручників бойовики ХАМАС тримають на території Сектора Гази.

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Хагарі наголосив, що ЦАХАЛ продовжує опрацьовувати повідомлення щодо зниклих безвісти. Він наголосив, що 210 заручників у бойовиків ХАМАС – це підтверджені дані від сімей та близьких осіб, які зникли. До цього повідомляли про 199 заручників.

Крім того, в Ізраїлі наголосили, що до цієї кількості також не відносять Джудіт Раанан та її доньку Наталі. Їх бойовики ХАМАС відпустили уночі 20 жовтня.

Разом з тим, в Ізраїлі повідомляють, що від рук терористів вже загинуло близько 1 400 осіб. Водночас у Секторі Гази заявляють про 4 385 загиблих і 13 561 пораненого.

Бойовики ХАМАС вперше відпустили заручників

Увечері 20 жовтня стало відомо, що терористи вперше відпустили двох заручниць, які є громадянками США. Мовиться про 59-річну Джудіт Раанан та її 17-річну доньку Наталі. Бойовики ХАМАС заявили, що вирішили відпустити заручниць буцімто з "гуманітарних міркувань".

Відомо, що ХАМАС взяв жінок у полон в кібуці Нахаль-Оз напередодні дня народження їхнього родича, який Джудіт і Наталі планували відсвяткувати. Це сталося у перший день нападу – 7 жовтня. Згідно з останніми даними, їх вже переправили до Ізраїлю, вони перебувають на дорозі до військової бази.

Президент США Джо Байден наголосив, що таке звільнення заручниць – результат роботи американських чиновників.

"Наші співгромадяни пережили жахливе випробування за останні 14 днів, і я дуже радий, що незабаром вони об'єднаються зі своєю сім'єю, яка була охоплена страхом. Ці люди та їхні сім'ї будуть користуватися повною підтримкою уряду США, поки вони відновлюються та одужують, і ми всі повинні поважати їхнє приватне життя в цей момент", – заявив президент США.