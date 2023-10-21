Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. Он уточнил, что все заложники боевики ХАМАС держат на территории Сектора Газы.

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Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает прорабатывать сообщения о пропавших без вести. Он подчеркнул, что 210 заложников у боевиков ХАМАС – это подтвержденные данные от исчезнувших семей и близких лиц. До этого сообщали о 199 пленных.

Кроме того, в Израиле отметили, что к этому количеству также не относятся Джудит Раанан и ее дочь Наталии. Их боевики ХАМАС отпустили ночью 20 октября.

Вместе с тем, в Израиле сообщают, что от рук террористов уже погибли около 1 400 человек. В Секторе Газа заявляют о 4 385 погибших и 13 561 раненом.

Боевики ХАМАС впервые отпустили заложников

Вечером 20 октября стало известно, что террористы впервые отпустили двух заложниц, являющихся гражданками США. Речь идет о 59-летней Джудит Раанан и ее 17-летней дочери Наталье. Боевики ХАМАС заявили, что решили отпустить заложницы якобы по "гуманитарным соображениям".

Известно, что ХАМАС взял плен в кибуце Нахаль-Оз накануне дня рождения их родственника, который Джудит и Натали планировали отпраздновать. Это произошло в первый день нападения – 7 октября. Согласно последним данным, их уже переправили в Израиль, они находятся на дороге в военную базу.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что такое освобождение заложниц – результат работы американских чиновников.

"Наши сограждане пережили ужасное испытание за последние 14 дней, и я очень рад, что вскоре они объединятся со своей семьей, охваченной страхом. Эти люди и их семьи будут пользоваться полной поддержкой правительства США, пока они восстанавливаются и поправляются, и мы все должны уважать их частную жизнь в этот момент", – заявил президент США.