Террористы ХАМАС могли освободить двух заложниц – гражданок США.
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Первые освобожденные пленные
По данным СМИ, боевики отпустили из плена двух женщин. Речь идет о гражданках США – матери и ее дочери. Израильские власти якобы сообщили их семье, что те едут домой.
Известно, что женщин должны были передать Международному Красному Кресту в Газе перед их переправкой в Израиль через Египет.
В ХАМАСе заявили, что отпускают заложников якобы по "гуманитарным соображениям", поскольку у матери плохое здоровье.
Спикер ХАМАС Абу Обайда отметил, что это решение приняли, "чтобы доказать американскому народу и миру, что заявление Байдена является фальшивым и безосновательным".
Пока ни Белый дом, ни Израиль еще не комментировали достоверность этой информации.
ХАМАС захватил две сотни пленных: что известно
- С момента нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС захватывали в плен гражданских израильтян, а также граждан иностранных государств.
- Военный эксперт объяснил, что взятие заложников – одна из основных целей нападения ХАМАС. Таким образом, они хотят обменять их на палестинских террористов, которые содержатся в израильских тюрьмах.
- В США заявили, что не исключают возможности ввод своих войск в Сектор Газа для освобождения американских граждан из плена. Впрочем, пока такой сценарий там не рассматривается.
- Недавно стало известно, что боевики убили 12-летнюю израильтянку и ее бабушку, о похищении которых ранее рассказала известная писательница Джоан Роулинг.
- 16 октября боевики опубликовали видео с одной из заложниц. Это была 21-летняя девушка Миа Шэм. Ее мать Керен Шарф Шем умоляет мир помочь ей вернуть дочь домой.