Пост популярной экоактивистки в поддержку Сектор Газа не на шутку разозлил пользователей интернета. Девушку упрекнули, что она поддерживает боевиков ХАМАС, которые убивали и пытали мирных израильтян, в частности младенцев.

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Тунберг встала на сторону палестинцев

20 октября утром Грета Тунберг устроила акцию, во время которой высказалась в поддержку Сектора Газа. На фото в опубликованном посту она и еще несколько активистов держат в руках плакаты с надписями: "Стоим рядом с Газой" и "Свободу Палестине".

Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц,

– написала девушка.

Справка: 12 октября Израиль начал блокаду Сектора Газа, прекратив поставки тепла и продовольствия. 17 октября по больнице в Секторе Газа попала ракета. ХАМАС обвинил Израиль, а тот доказал, что снаряд выпустили именно террористы. По данным США, в больнице могли погибнуть от 100 до 300 человек. В ряде мусульманских стран вспыхнули протесты в поддержку палестинцев.

Как отреагировали на поступок Тунберг

Между тем в комментариях к посту активистки подписчики искренне удивлялись позиции Греты. Ее обвинили, что она таким образом оправдывает действия террористов ХАМАС, на руках которых кровь тысячи невинных израильтян. Сеть возмутило то, что Тунберг не вспомнила о мирных жителях Израиля – замученных, расстрелянных и погибших под ракетными обстрелами, захваченных в заложники.

Словом Тунберг не оговорилась и о том, что конфликт начался с циничного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Я прокрутил страницу вниз и не смог найти осуждение жестокой резни ХАМАС, приведшей к гибели 1400 израильтян за один день";

"Грета Тунберг забыла упомянуть, что ХАМАС убил, изнасиловал и обезглавил 1500 израильтян. Это террористическая организация, похожая на ИГИЛ, в уставе которой четко упоминается убийство всех тех, кто не является мусульманами, и они являются единственной причиной страданий как в Газе, так и в Израиле";

"ХАМАС убивает невинных людей в их домах, насилует женщину, похищает невинных людей с фестиваля, и вы просто становитесь на сторону ужаса, дьяволов".

"Почему не попросила освободить заложников?"

Как люди выражали свое недовольство / Фото из соцсети "Х"

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