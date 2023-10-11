Таль Генрих – пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – рассказал, что в кибуце террористы убивали взрослых и детей. Обезглавливали даже младенцев. Их зверски убили "согласно с действиям ИГИЛ".

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Раньше Нетаньяху показал жуткое фото из детской спальни – на обнародованном кадре видно, что все вокруг залито кровью.

Заметьте! По состоянию на 11 октября известно, что жертвами войны ХАМАС с Израилем стали 3 украинца. Кроме того, известно о 9 пострадавших. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Украина организовала первый эвакуационный рейс

На фоне жутких событий в Израиле более тысячи украинцев заявили о желании уехать из страны. Украина уже организовала первый эвакуационный рейс. Очевидно, также будет второй. Детали рассказал Евгений Корнийчук – посол Украины в Израиле.

Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически реализовали по умеренной цене, "довоенной", условно говоря, на Румынию на субботу.

– подчеркнул Корнийчук.

Второй эвакуационный рейс, очевидно, будет уже в воскресенье.