Таль Генріх – прессекретар прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу – розповів, що у кібуці терористи вбивали дорослих та дітей. Обезголовлювали навіть немовлят. Їх по-звірячому вбили "згідно з діями ІДІЛ".
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Раніше Нетаньягу показав моторошне фото з дитячої спальні – на оприлюдненому кадрі видно, що все навколо залито кров'ю.
Україна організувала перший евакуаційний рейс
На тлі моторошних подій в Ізраїлі понад тисячу українців заявили про бажання виїхати з країни. Україна вже організувала перший евакуаційний рейс. Вочевидь, також буде другий. Деталі розповів Євген Корнійчук – посол України в Ізраїлі.
Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, "довоєнній", умовно кажучи, на Румунію на суботу,
– наголосив Корнійчук.
Другий евакуаційний рейс, вочевидь, буде вже у неділю.