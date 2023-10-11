Прем'єр Ізраїлю поділився жахливою світлиною. На ній – закривавлена дитяча кімната.

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Гірші за найгірших

Глава ізраїльського уряду опублікував фото дитячої спальні. Абсолютно все у ній – заплямоване кров'ю. Криваві плями є й на підлозі, й на стіні.

"Хамас гірше за ІДІЛ",

– підписав світлину Нетаньягу.

Довідка: Ісламська Держава (ІД) ( до 29 червня 2014 року Ісламська держава Іраку та Леванту(ІДІЛ) — невизнана ісламістська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму

Уся суть паленстинських бойовиків – в одному кадрі / Фото Беньямін Нетаньягу

Жахлива знахідка в кібуцах Кфар-Азі та Беері

У звільненому кібуці Кфар-Аза ЦАХАЛ продовжує вивозити тіла ізраїльтян із їхніх власних будинків. З понад 200 людьми жорстоко розправилися бойовики. Солдати розповідають, що серед закатованих терористами – 40 дітей.

Відомо, що деяким немовлятам бойовики відривали голови. Є цілі родини, розстріляні просто у своїх ліжках.

Інша моторошна картина постала перед ізраїльськими військовослужбовцями у кібуці Беері. Там знайшли понад 100 тіл вбитих мирних жителів.

Інші військові злочини терористів: що відомо