Зранку онука зайшла на сторінку бабусі та побачила на її сторінці відео з її тілом. Саме так вона дізналася про її смерть.
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Терористи опублікували тіло вбитої у її соцмережах
Внучка вбитої Мор Баудер розповіла цю історію у соціальних мережах. Вбивство сталося 7 жовтня у кібуці Нір Оз біля Сектору Гази.
Дівчина сказала, що те, що вона побачила – кошмар всього її життя.
Мою бабусю, весь мій світ, світло мого життя, мешканку кібуца Нір Оз, було вбито вчора внаслідок жорстокого вбивства терористом у своєму будинку. О 7-й ранку я побачила кошмар всього свого життя. Терорист прийшов до неї додому, вбив її, забрав телефон, зняв жах та опублікував на стіні у фейсбуці. Ось як ми дізналися,
– сказала вона.
Онука сказала, що її бабуся була дуже світлою та любила життя. Дівчина не може повірити в те, що це реальність і трапилось саме з нею.
Моє серце розбито на шматки. Хто знає мене, той знає, яка вона для мене, який зв'язок у нас був, яка вона людина, чиста і добра. Я люблю її кібуц, її сад, який вона створила і сонце в ньому. Квіточка моя,
– написала вбита горем Мор Баудер.
Онука з вбитою бабусею:
Кількість жертв в Ізраїлі наблизилась до тисячі
- Багато із загиблих в Ізраїлі були вбиті у своїх будинках і на вулицях. Згідно з даними МОЗ Ізраїлю, станом на вечір 9 жовтня внаслідок нападу терористів ХАМАС кількість загиблих ізраїльтян виросла до 900. До медичних закладів Ізраїлю звернулося 2 500 громадян, які мали поранення різного ступеню.
- Лише у кібуці Беері виявили понад 100 тіл місцевих жителів. Фактично терористи вбили кожного десятого жителя кібуци.
- Тим часом у Секторі Гази заявили про гибель 704 палестинців. У міністерстві також підкреслили, що ще близько 4 000 людей зазнали поранень.