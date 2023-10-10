Зранку онука зайшла на сторінку бабусі та побачила на її сторінці відео з її тілом. Саме так вона дізналася про її смерть.

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Терористи опублікували тіло вбитої у її соцмережах

Внучка вбитої Мор Баудер розповіла цю історію у соціальних мережах. Вбивство сталося 7 жовтня у кібуці Нір Оз біля Сектору Гази.

Дівчина сказала, що те, що вона побачила – кошмар всього її життя.

Мою бабусю, весь мій світ, світло мого життя, мешканку кібуца Нір Оз, було вбито вчора внаслідок жорстокого вбивства терористом у своєму будинку. О 7-й ранку я побачила кошмар всього свого життя. Терорист прийшов до неї додому, вбив її, забрав телефон, зняв жах та опублікував на стіні у фейсбуці. Ось як ми дізналися,

– сказала вона.

Онука сказала, що її бабуся була дуже світлою та любила життя. Дівчина не може повірити в те, що це реальність і трапилось саме з нею.

Моє серце розбито на шматки. Хто знає мене, той знає, яка вона для мене, який зв'язок у нас був, яка вона людина, чиста і добра. Я люблю її кібуц, її сад, який вона створила і сонце в ньому. Квіточка моя,

– написала вбита горем Мор Баудер.

Онука з вбитою бабусею:

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