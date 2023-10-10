Утром внучка зашла на страницу бабушки и увидела на ее странице видео с ее телом. Именно так она узнала о ее смерти.

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Террористы опубликовали тело убитой в ее соцсетях

Внучка убитой Мор Баудер рассказала эту историю в социальных сетях. Убийство произошло 7 октября в кибуке Нир Оз возле Сектора Газа.

Девушка сказала, что то, что она увидела – кошмар всей ее жизни.

Моя бабушка, весь мой мир, свет моей жизни, жительница кибуца Нир Оз, была убита вчера в результате жестокого убийства террористом в своем доме. В 7 утра я увидела кошмар всей своей жизни. Террорист пришел к ней домой, убил ее, забрал телефон, снял ужас и опубликовал на стене в фейсбуке. Вот как мы узнали,

– сказала она.

Внучка сказала, что ее бабушка была очень светлая и любила жизнь. Девушка не может поверить в то, что это реальность и случилось именно с ней.

Мое сердце разбито на куски. Кто знает меня, тот знает, какая она для меня, какая связь у нас была, какой она человек, чистый и добрый. Я люблю ее кибуц, ее сад, который она создала и солнце в нем. Цветочек мой,

– написала убитая горем Мор Баудер.

Внучка с убитой бабушкой:

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