Загалом у ході атаки терористам вдалося взяти у полон десятки цивільних та військових країни. ХАМАС захоплює всіх, у тому числі й жінок, літніх та навіть дітей.

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Реакція на захоплення власної родини

Ізраїльтянин Йоні Ашер впізнав свою родину на опублікованих відео з людьми, яких захопив ХАМАС. Зокрема, у полоні опинилися його діти та дружина. Він говорить, що йому важко сприймати той факт, що його сім'я зараз у заручниках у ХАМАС.

Йоні сподівається, що влада Ізраїлю зробить все для якнайшвидшого їх повернення. Також він звернувся безпосередньо до бійців ХАМАС з проханням. Він хоче лише одного – щоб їм не завдавали болю. Чоловік готовий заради цього пожертвувати собою.

Не робіть їм боляче. Не робіть боляче малим дітям, не робіть боляче жінкам. Якщо ви натомість хочете мене, я готовий прийти,

– говорить Йоні Ашер.

Розповідь Йоні про захоплену родину: дивіться відео

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