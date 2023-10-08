Загалом у ході атаки терористам вдалося взяти у полон десятки цивільних та військових країни. ХАМАС захоплює всіх, у тому числі й жінок, літніх та навіть дітей.
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Реакція на захоплення власної родини
Ізраїльтянин Йоні Ашер впізнав свою родину на опублікованих відео з людьми, яких захопив ХАМАС. Зокрема, у полоні опинилися його діти та дружина. Він говорить, що йому важко сприймати той факт, що його сім'я зараз у заручниках у ХАМАС.
Йоні сподівається, що влада Ізраїлю зробить все для якнайшвидшого їх повернення. Також він звернувся безпосередньо до бійців ХАМАС з проханням. Він хоче лише одного – щоб їм не завдавали болю. Чоловік готовий заради цього пожертвувати собою.
Не робіть їм боляче. Не робіть боляче малим дітям, не робіть боляче жінкам. Якщо ви натомість хочете мене, я готовий прийти,
– говорить Йоні Ашер.
Розповідь Йоні про захоплену родину: дивіться відео
Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини
- ХАМАС масовано атакував Ізраїль ракетами, після чого нахабно вдерся на його територію. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що кількість поранених зросла до 2156 осіб. Загинуло понад 700 ізраїльтян. Також відомо про жертви серед палестинців – загинуло 370 осіб, ще 2200 отримали поранення.
- Ізраїльтян закликали підготуватися до евакуації з регіонів на кордоні з Ліваном – поки без додаткових деталей. На території країни діє угруповання Хезболла, яке підтримало ХАМАС у вторгненні.
- Понад 200 тіл знайшли на місці музичного фестивалю поблизу кордону з Сектором Гази – звідти почали атаку ХАМАС. Раніше публікували відео, на яких гості концерту намагаються втекти, а на фоні було чути постріли.