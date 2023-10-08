Раніше в мережі публікували відео, на якому гості фестивалю намагаються втекти або сховатися від терористів. Очевидці розповідають, що ті відкрили вогонь по автомобілях, які намагалися втекти від кордону з Газою.
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Жахлива знахідка на півдні Ізраїлю
На півдні Ізраїлю, недалеко від кордону від Сектору Гази 7 жовтня проходив фестиваль електронної музики "Nature Party". Напад ХАМАС застав гостей заходу зненацька. Ті намагалися втекти від бойовиків, а дехто спробував сховатися. Однак у сільській місцевості це було зробити важко.
У мережі опублікували відео, на якому відвідувачі фестивалю намагаються втекти від терористів. На фоні відео чути стрілянину, а очевидці писали, що там вбивають людей.
Безліч відвідувачів намагалися втекти від ХАМАС: дивіться відео
Згодом вдалося дістатися до місця, де був "Nature Party". Там виявили моторошну картину. Понад 200 тіл загиблих знайшли на території, де проводився фестиваль. Серед них в тому числі були й іноземні громадяни – відомо про вбитих американців, німців, канадців та норвежців.
Жахлива ситуація неподалік кордону з Сектором Гази / фото Black hat
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