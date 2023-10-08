Армія Ізраїлю завдала ударів по 420 об'єктах бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. Серед них – будинок лідера бойовиків.

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Тіло лідера ХАМАС знайшли під завалами його будинку

За даними ЗМІ, вранці 8 жовтня стало відомо, що ватажок бойовиків ХАМАС загинув. Його тіло дістали з-під завалів будинку в Нусейраті. Раніше по ньому вдарила Армія Ізраїлю.

У мережі з'явилися кадри, на який, ймовірно, зображені руїни будинку, в якому на момент удару перебував Айман Юніс.

Вочевидь, "приліт" по будинку Юніса стався у ніч проти 8 жовтня. ЦАХАЛ повідомив, що тоді він завдав авіаударів по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад. Під вогнем опинилися й будинки лідерів ХАМАС.

Слід зауважити, що офіційного підтвердження загибелі Юніса не надходило ні від ХАМАС, ні від ЦАХАЛ.

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