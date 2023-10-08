Армия Израиля нанесла ударов по 420 объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. Среди них – дом лидера боевиков.

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Тело лидера ХАМАС обнаружили под завалами его дома

По данным СМИ, утром 8 октября стало известно, что главарь боевиков ХАМАС погиб. Его тело извлекли из-под завалов дома в Нусейрате. Ранее по нему ударила Армия Израиля.

В сети появились кадры, на которые, вероятно, изображены руины дома, в котором на момент удара находился Айман Юнис.

Очевидно, "прилет" по дому Юниса произошел в ночь на 8 октября. ЦАХАЛ сообщил, что тогда он нанес авиаудары по полевым штабам, оперативному командному центру ХАМАС и командному посту радикальной группировки Исламский джихад. Под огнем оказались и дома лидеров ХАМАС.

Следует заметить, что официального подтверждению гибели Юниса не поступало ни от ХАМАС, ни от ЦАХАЛ.

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