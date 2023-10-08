Зранку 8 жовтня в Ізраїлі повідомили про завершення "першої фази операції" проти ХАМАС. Стало відомо, що ЦАХАЛ, або Армія Ізраїлю, завдала удару по військовій інфраструктурі бойовиків у Секторі Гази, зокрема по будинку голови розвідки.

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Знищили стратегічний об'єкт

Ізраїльська армія заявила, що її винищувачі атакували будинок голови розвідки ХАМАС. Військові поділилися відповідним відеодоказом.

Кадри "прильоту" по бойовиках: відео

Також у ніч проти 8 жовтня Ізраїль висадив у повітря мечеті у Секторі Гази, які бойовики використовували як військові об'єкти. Зокрема, відомо про авіаудари по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад.

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