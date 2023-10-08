Зранку 8 жовтня в Ізраїлі повідомили про завершення "першої фази операції" проти ХАМАС. Стало відомо, що ЦАХАЛ, або Армія Ізраїлю, завдала удару по військовій інфраструктурі бойовиків у Секторі Гази, зокрема по будинку голови розвідки.
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Знищили стратегічний об'єкт
Ізраїльська армія заявила, що її винищувачі атакували будинок голови розвідки ХАМАС. Військові поділилися відповідним відеодоказом.
Кадри "прильоту" по бойовиках: відео
Також у ніч проти 8 жовтня Ізраїль висадив у повітря мечеті у Секторі Гази, які бойовики використовували як військові об'єкти. Зокрема, відомо про авіаудари по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад.
Протистояння Ізраїль та ХАМАС: останні новини
- ЦАХАЛ розповів про встановлення контролю над поліцейською станцією Сдерот та звільнення заручників. Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що більшість бойовиків, які проникли на ізраїльську територію, було знищено. Крім того, уряд оголосив Сектор Гази закритою військовою зоною та вирішив припинити туди постачання електроенергії та пального.
- Також Ізраїль накрив артилерійським вогнем район у Лівані. У такий спосіб він помстився Хезболлі за ракетний обстріл ізраїльських позицій у спірному районі ферм Шебаа.
- Мережу облетіло фото, на якому у пікапі палестинських бойовиків лежала покалічена жінка. Нею виявилася 30-річна громадянка Німеччини Шані Лук.