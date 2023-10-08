Шані Лук є громадянкою Німеччини. Вона брала участь у музичному фестивалі в Ізраїлі.

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Що відомо жінку, яка лежала у пікапі бойовиків ХАМАС

Напередодні у мережі оприлюднили відео, на якому видно, як терористи ХАМАС покалічили і викрали жінку. Вони поклали її у свій пікап.

Як виявилось, постраждала жінка – 30-річна Шані Лук. Вона є громадянкою Німеччини, яка приїхала до Ізраїлю для участі у музичному фестивалі, що проходив біля кордону із Сектором Газа.

Зазначалося, що бойовики ХАМАС розстріляли десятки учасників цього фестивалю.



Жінка лежала у пікапі бойовиків ХАМАС / Скриншот з відео



Постраждала жінка – 30-річна Шані Лук / Скриншот



Жінку забрали терористи ХАМАС / фото із соцмереж

ХАМАС викрадає людей і знущається з літніх

7 жовтня повідомлялось, що бойовики ХАМАС викрадають ізраїльтян з власних будинків. Вони їх зв'язують та на автомобілях чи мотоциклах вивозять до Сектору Гази.

Також терористи знімають та публікують викрадення цивільних осіб. Крім того, вони знущаються з літніх людей. Так, було зафіксовано випадок, коли бойовики ХАМАС змушують літню ізраїльтянку тримати автомат, щоб ті могли сфотографуватися з нею.