Шани Лук является гражданкой Германии. Она участвовала в музыкальном фестивале в Израиле.

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Что известно женщине, которая лежала в пикапе боевиков ХАМАС

Накануне в сети обнародовали видео, на котором видно, как террористы ХАМАС искалечили и похитили женщину. Они положили ее в свой пикап.

Как оказалось, пострадавшая женщина – 30-летняя Шани Лук. Она гражданка Германии, которая приехала в Израиль для участия в музыкальном фестивале, который проходил возле границы с Сектором Газа.

Отмечалось, что боевики ХАМАСа расстреляли десятки участников этого фестиваля.



Женщина лежала в пикапе боевиков ХАМАС / Скриншот с видео



Пострадавшая женщина – 30-летняя Шани Лук / Скриншот



Женщину забрали террористы ХАМАС / фото из соцсетей

ХАМАС похищает людей и издевается над пожилыми

7 октября сообщалось, что боевики ХАМАС похищают израильтян из своих домов. Они их связывают и на автомобилях или мотоциклах вывозят в Сектор Газа.

Также террористы снимают и публикуют похищение гражданских лиц. Кроме того, они издеваются над пожилыми людьми. Так, был зафиксирован случай, когда боевики ХАМАС заставляют пожилую израильтянку держать автомат, чтобы те могли сфотографироваться с ней.