Відповідну інформацію ЦАХАЛ повідомив вранці 8 жовтня. Перед цим Ізраїль заявив про завершення "першої фази" операції.
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Що відомо про атаку Ізраїлю на Ліван
Артилерійські сили ЦАХАЛу зараз атакують артилерійським вогнем район у Лівані, звідки кілька хвилин тому велася стрілянина по території Ізраїлю,
– заявили у ЦАХАЛ орієнтовно о 7:25 8 жовтня 2023 року.
Там пообіцяли, що ЦАХАЛ:
- готовий до будь-яких сценаріїв;
- продовжить захищати безпеку жителів держави Ізраїль.
Варто зауважити, що армія оборони Ізраїлю також показала атаку на військові об'єкти терористичної організації ХАМАС, розташовані у висотних будинках у Секторі Газа.