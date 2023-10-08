Відповідну інформацію ЦАХАЛ повідомив вранці 8 жовтня. Перед цим Ізраїль заявив про завершення "першої фази" операції.

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Що відомо про атаку Ізраїлю на Ліван

Артилерійські сили ЦАХАЛу зараз атакують артилерійським вогнем район у Лівані, звідки кілька хвилин тому велася стрілянина по території Ізраїлю,

– заявили у ЦАХАЛ орієнтовно о 7:25 8 жовтня 2023 року.

Там пообіцяли, що ЦАХАЛ:

готовий до будь-яких сценаріїв;

продовжить захищати безпеку жителів держави Ізраїль.

Варто зауважити, що армія оборони Ізраїлю також показала атаку на військові об'єкти терористичної організації ХАМАС, розташовані у висотних будинках у Секторі Газа.