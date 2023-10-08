Соответствующую информацию ЦАХАЛ сообщил утром 8 октября. Перед этим Израиль заявил о завершение "первой фазы" операции.

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Что известно об атаке Израиля на Ливан

Артиллерийские силы ЦАХАЛа сейчас атакуют артиллерийским огнем район в Ливане, откуда несколько минут назад велась стрельба по территории Израиля,

– заявили в ЦАХАЛ ориентировочно в 7.25 8 октября 2023 года.

Там пообещали, что ЦАХАЛ: