Израиль считает ХАМАС и Хезболлу прокси Тегерана в гибридной войне Ирана против еврейского государства. Израильский военный аналитик и офицер Игаль Левин в своих соцсетях предупреждал о высокой вероятности того, что вторжение ХАМАС из Сектора Газа 7 октября может быть отвлекающим маневром, и что Хезболла может организовать более мощное вторжение с севера.
Читайте также Зеленский отреагировал на атаку по Израилю и поддержал его право на защиту
Кто такие ХАМАС
ХАМАС – это аббревиатура, которая переводится как "Исламское движение сопротивления" или "Движение исламского сопротивления". Эта группировка одновременно является палестинским исламским движением, политической партией и террористической организацией. Эта группа появилась в начале Первой палестинской интифады благодаря наиболее радикальным членам ветви "Братьев-мусульман" (это обширная исламская организация, базировавшаяся в Египте).
ХАМАС вообще не признает права на существование еврейского государства и стремится к его уничтожению. Эти боевики хотят забрать у Израиля все его территории и создать новую исламскую страну. Еще они выступают за оказание палестинцам социальной поддержки. В то же время, эти исламские радикалы утверждают, что признают право евреев жить на палестинских территориях (при условии, что у них там не будет собственного государства). Следует отметить, что боевики ХАМАС не смогли создать в Секторе Газа подобие страны за все те 16 лет, которые они контролируют эту территорию.
Это движение легализовалось в 2005 году после вывода израильских войск и гражданских из сектора Газа. ХАМАС активно участвовал в политических процессах на территории Палестинской автономии, выиграл парламентские выборы в 2006 году, вытеснил политических конкурентов из ФАТХ и фактически стал олицетворять власть в Секторе Газа. С этого времени Сектор Газа и Израиль стали часто обмениваться ударами. Следует заметить, что еврейское государство наносит точечные удары в ответ на обстрелы своих территорий. Все попытки других стран урегулировать этот конфликт встречали сопротивление со стороны ХАМАС. Эта организация всегда выступала против любых договоренностей с Израилем.
ХАМАС считается крупнейшей из существующих палестинских исламистских военизированных группировок. Израиль, США, Великобритания, Япония, Канада и страны ЕС признали ХАМАС террористической организацией. Австралия признала террористическим не всю группировку, а только ее военное крыло. Египет и Иордания запретили на своих территориях деятельность этого движения.
Что известно о Хезболле
Как и ХАМАС, Хезболла не признает права Израиля на существование и желает его уничтожить. Название этой группировки переводится как "Партия Бога" или "Партия Аллаха". Это одновременно ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Она появилась в Ливане в 1982 году и получила поддержку местного шиитского населения.
В 1983 году Хезболла атаковала казармы морской пехоты США. Тогда боевики убили более 240 солдат и добились вывода американских войск из Ливана. А в 2000 году Хезболла добилась вывода уже израильских сил из страны. Эта организация также обвиняется в похищении 30 западных заложников в 1980 – 1990-х годах.
Какие отношения между ХАМАС и Хезболлой
У ХАМАС и Хезболлы много общего. Обе две группы ненавидят Израиль и десятилетиями воюют с еврейским государством, имеют гибридную структуру (политическое и боевое крылья), устраивают теракты, комбинируют терроризм с политикой и постепенно пытаются стереть между ними границу. Каждая из этих группировок имеет в своих странах представительство в законодательных и исполнительных органах власти. Обе группировки считаются прокси Ирана (Тегеран исключает обвинения в их финансировании и одновременно открыто выражает поддержку Хезболле и ХАМАС на словах).
Однако между ними есть немало отличий. Так, Хезболла является более радикализированной группировкой. Это движение также хочет уничтожить в Ливане христиан-маронитов, не допустить каких-либо прозападных проявлений в стране и установить в государстве исламский режим вроде того, что сейчас в Иране. Помимо этого Хезболла начала раньше распространять свое политическое влияние, чем ХАМАС.
Между Хезболлой и ХАМАС натянутые отношения. Палестинские боевики не раз призывали своих ливанских "коллег" принять участие в их противостоянии Израилю. Но к предыдущим атакам ХАМАС на еврейское государство представители Хезболлы не присоединялись. Пока они лишь выражали словесную поддержку военизированной группировке.
Что говорят эксперты о ситуации в Израиле
- Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в комментарии 24 Каналу недавно заметил, что события в Израиле очень выгодны Москве. Ведь этот конфликт позволяет Кремлю отвлечь мир от российско-украинской войны. Эксперт не исключил, что страна-агрессор предложит свои посреднические услуги.
- Похожее мнение высказал политолог Тарас Загородний, назвавший эту войну выгодной России и Ирану. Он напомнил о хороших отношениях Кремля с ХАМАС еще во времена существования СССР.
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак недавно заявил, что боевики ХАМАС применили 7 октября в Израиле такую же тактику, что и россияне во время своего полномасштабного вторжения в Украину. А именно навалились большим количеством и стали расстреливать местных жителей.