Ізраїль вважає ХАМАС та Хезболлу проксі Тегерана у гібридній війні Ірану проти єврейської держави. Ізраїльський військовий аналітик та офіцер Ігаль Левін у своїх соцмережах попереджав про високу ймовірність того, що вторгнення ХАМАС з Сектора Гази 7 жовтня може бути є відволікаючим маневром, і що Хезболла може організувати більш потужне вторгнення з півночі.

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Хто такі ХАМАС

ХАМАС – це абревіатура, яка перекладається як "Ісламський рух опору" або "Рух ісламського опору". Це угрупування одночасно є палестинським ісламським рухом, політичною партією та терористичною організацією. Ця група з'явилася на початку Першої палестинської інтифади завдяки найбільш радикальним членам гілки "Братів-мусульман" (це велика ісламська організація, що базувалася в Єгипті).

Зверніть увагу! Перша палестинська інтифада – це повстання палестинських арабів у 1987 – 1991 роках. Воно сталося на землях, які Ізраїль став контролювати під час Шестиденної війни. Мовиться про території на західному березі ріки Йордан та у Секторі Гази.

ХАМАС взагалі не визнає права на існування єврейської держави та прагне її знищення. Ці бойовики хочуть забрати в Ізраїлю всі його території та створити нову ісламську країну. Ще вони виступають за надання палестинцям соціальної підтримки. Водночас ці ісламські радикали стверджують, що визнають право євреїв жити на палестинських територіях (за умови, що в них там не буде власної держави). Слід зазначити, що бойовики ХАМАС не змогли створити у Секторі Гази подобу країни за всі ті 16 років, що вони контролюють цю територію.

Цей рух легалізувався у 2005 році після виведення ізраїльських військ та цивільних із Сектору Гази. ХАМАС взяв активну участь у політичних процесах на території Палестинської автономії, виграв парламентські вибори у 2006 році, витіснив політичних конкурентів з ФАТХ та фактично став уособлювати владу в Секторі Гази. З того часу Сектор Гази та Ізраїль стали часто обмінюватися ударами. Варто зауважити, що єврейська держава завдає точкових ударів у відповідь на обстріли своїх територій. Всі спроби інших країн врегулювати цей конфлікт зустрічали спротив з боку ХАМАС. Ця організація завжди виступала проти будь-яких домовленостей з Ізраїлем.

ХАМАС вважається найбільшою з існуючих сьогодні палестинських ісламістських воєнізованих угруповань. Ізраїль, США, Велика Британія, Японія, Канада та країни ЄС визнали ХАМАС терористичною організацією. Австралія визнала терористичним не все угрупування, а лише її військове крило. Єгипет та Йорданія заборонили на своїх територіях діяльність цього руху.

Що відомо про Хезболлу

Як і ХАМАС, Хезболла не визнає права Ізраїлю на існування та хоче його знищити. Назва цього угруповання перекладається як "Партія Бога" або "Партія Аллаха". Це одночасно ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія. Вона з'явилася у Лівані в 1982 році та заручилася підтримкою місцевого шиїтського населення.

У 1983 році Хезболла атакувала казарми морської піхоти США. Тоді бойовики вбили понад 240 солдатів та добилися виведення американських військ з Лівану. А у 2000 році Хезболла добилася виведення вже ізраїльських сил з країни. Цю організацію також звинувачують у викраденні 30 західних заручників в 1980 – 1990-х роках.

До слова, раніше арабські ЗМІ писали, що Росія намагалася завербувати сирійських бойовиків для участі у її війні проти України. Повідомлялося, що серед цих найманців були й члени Хезболли. ГУР МО тоді заявляло про низький бойовий дух бойовиків, що призводив до відмов брати участь у бойових зіткненнях з ЗСУ та випадків самокаліцтва. Також, за даними нашої розвідки, частина бойовиків погоджувалася їхати в Росію чи Білорусь лише для того, щоб спробувати звідти нелегально емігрувати до країн ЄС. Також ЗМІ писали, що ПВК "Вагнер" та Хезболла домовилися у 2022 році про відправлення 800 бойовиків в Україну. Пізніше голова шиїтського угруповання Хассан Насралла все спростовував під час виступу на ліванському телебаченні.

Варто зауважити, що повномасштабна російсько-українська війна не є єдиним конфліктом, в якому згадувалися ці бойовики. Слід Хезболли також був в конфліктах у Боснії, Ємені, Іраку, Сирії. Наприклад, у громадянській війні у Сирії, яка фактично триває з 2011 року по цей день, Хезболла допомагала урядовим військам Башара аль-Асада.

Ізраїль, США, Канада та Бахрейн визнали Хезболлу терористичною організацією. Велика Британія, Нідерланди та Австралія визнали терористичним не все угрупування, а тільки її бойове крило (Зовнішню Організацію Безпеки Хезболли).

Які стосунки між ХАМАС та Хезболлою

У ХАМАС та Хезболли багато спільного. Обидві дві групи ненавидять Ізраїль та десятиліттями воюють з єврейською державою, мають гібридну структуру (політичне та бойове крила), влаштовують теракти, комбінують тероризм з політикою та поступово намагаються стерти між ними межу. Кожне з цих угрупувань має у своїх країнах представництво в законодавчих та виконавчих органах влади. Обидва угруповання вважаються проксі Ірану (Тегеран відкидає звинувачення в їхньому фінансуванні та одночасно відкрито висловлює підтримку Хезболлі та ХАМАС на словах).

Однак між ними є чимало відмінностей. Так, Хезболла є більш радикалізованим угрупуванням. Цей рух також хоче знищити у Лівані християн-маронітів, не допустити будь-яких прозахідних проявів у країни та встановити у державі ісламський режим на кшталт того, що зараз є в Ірані. Крім цього Хезболла почала раніше поширювати свій політичний вплив, ніж ХАМАС.

Між Хезболлою та ХАМАС натягнуті стосунки. Палестинські бойовики неодноразово закликали своїх ліванських "колег" взяти участь у їхньому протистоянні Ізраїлю. Але до попередніх атак ХАМАС на єврейську державу представники Хезболли не приєднувалися. Поки що вони лише висловлювали словесну підтримку воєнізованому угрупуванню.

Що кажуть експерти про ситуацію в Ізраїлі