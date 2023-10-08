Моторошні кадри, як нажахані люди тікають від бойовиків ХАМАС, сколихнули увесь світ. Музичний фестиваль миру "Nova Festival" першим взяв на себе удар.

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Бойовики ХАМАС обстріляли учасників фестивалю

На кордоні Сектору Гази й Ізраїлю 7 жовтня був запланований фестиваль "Nova Festival". Це мала бути вечірка на честь єврейського свята Суккот, проте святкування почалося масовим ракетним ударом й стріляниною. Учасники фестивалю, яким вдалося втекти говорять, що на сільській місцевості їм не було де сховатися, тому людям доводилося тікати від бойовиків ХАМАС якнайшвидше.

На опублікованих у мережі кадрах чутно, як з Сектору Гази починається стрілянина. Кілька учасників фестивалю загинуло від рук бойовиків ХАМАС, частина – зникла. Люди розповідають, що терористи відкрили вогонь по автомобілях, які намагалися втекти від кордону з Газою, але вогонь не припинявся.

Учасники фестивалю тікають від бойовиків ХАМАС: дивіться відео

Кілька осіб опинилися у заручниках в ХАМАС. Наразі у мережі повідомляють, що зникло щонайменше 2 людини. Особу однієї з них вже вдалося – встановити. Мовиться про громадянку Німеччини Шані Лук. Її викрали бойовики ХАМАС, закинули у пікап й вивезли у невідомому напрямку. Де зараз Шані, у якому вона стані – також невідомо.



ХАМАС викрав громадянку Німеччини Шані Лук / Фото з мережі

Джерела CNN у МЗС Німеччини заявили, що нині посольство в Ізраїлі постійно контактує з представниками влади у Тель-Авіві, аби встановити усі деталі щодо постраждалих громадян Німеччини. Крім того, мати Шані Лук у мережі опублікувала звернення, на якому заявила, що її доньку дійсно викрали бойовики ХАМАС.

Сьогодні вранці мою доньку Шані Ніколь Лук, громадянку Німеччини, викрали з групою туристів на півдні Ізраїлю палестинські ХАМАС. Нам надіслали відео, на якому я чітко бачила доньку без свідомості в машині з палестинцями, які їздили по Сектору Гази. Я прошу надсилати нам будь-яку допомогу або будь-які новини. Красно дякую,

– говорить мати у звернені.



Шані Лук упізнали за татуюваннями / Фото з мережі

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У мережі також публікують кадри, як бойовики ХАМАС викрали ще одну учасницю фестивалю. Наразі її особа не встановлена, як і її стан та місцеперебування.



ХАМАС викрав ще одну учасницю фестивалю / Фото з мережі

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