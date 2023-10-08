Жуткие кадры, как ужасные люди убегают от боевиков ХАМАС, всколыхнули весь мир. Музыкальный фестиваль мира "Nova Festival" первым взял на себя удар.

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Боевики ХАМАС обстреляли участников фестиваля

На границе сектора Газа и Израиля 7 октября был запланирован фестиваль "Nova Festival". Это должна была быть вечеринка в честь еврейского праздника Суккот, однако празднование началось массовым ракетным ударом и стрельбой. Участники фестиваля, которым удалось сбежать, говорят, что на сельской местности им негде было спрятаться, поэтому людям приходилось убегать от боевиков ХАМАС как можно быстрее.

На опубликованных в сети кадрах слышно, как с сектора Газа начинается стрельба. Несколько участников фестиваля погибли от рук боевиков ХАМАС, часть – исчезла. Люди рассказывают, что террористы открыли огонь по автомобилям, пытавшимся скрыться от границы с Газой, но стрельба не прекращалась.

Участники фестиваля бегут от боевиков ХАМАС: смотрите видео

Несколько человек оказались в заложниках в ХАМАСе. В сети сообщают, что исчезли по меньшей мере 2 человека. Личность одной из них уже удалось – установить. Речь идет о гражданке Германии Шане Лук. Ее похитили боевики ХАМАС, забросили в пикап и вывезли в неизвестном направлении. Где сейчас Шани, в каком она состоянии – тоже неизвестно.



ХАМАС похитил гражданку Германии Шани Лук / Фото из сети

Источники CNN в МИД Германии заявили, что в настоящее время посольство в Израиле постоянно контактирует с представителями власти в Тель-Авиве, чтобы установить все детали по поводу пострадавших граждан Германии. Кроме того, мать Шани Лук в сети опубликовала обращение, на котором заявила, что ее дочь действительно угнали боевики ХАМАС.

Сегодня утром мою дочь Шани Николь Лук, гражданку Германии, угнали с группой туристов на юге Израиля палестинские ХАМАС. Нам прислали видео, на котором я четко видела дочь без сознания в машине с палестинцами, ездившими по сектору Газа. Я прошу посылать нам любую помощь или любые новости. Большое спасибо,

– говорит мать в обращении.



Шани Лук узнали по татуировкам / Фото из сети

Обращение матери похищенной девушки в мировое сообщество: смотрите видео

В сети также публикуют кадры, как боевики ХАМАС угнали еще одну участницу фестиваля. В настоящее время её личность не установлена, как и её состояние и местонахождение.



ХАМАС похитил еще одну участницу фестиваля / Фото из сети

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