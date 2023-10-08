В ходе атаки террористам удалось взять в плен. десятки гражданских и военные страны. ХАМАС увлекает всех, в том числе и женщин, пожилых и даже детей.
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Реакция на захват собственной семьи
Израильтянин Йони Ашер узнал свою семью на опубликованных видео с людьми, которых захватил ХАМАС. В частности, в плену оказались его дети и жена. Он говорит, что ему тяжело воспринимать тот факт, что его семья сейчас находится в заложниках в ХАМАС.
Он надеется, что власти Израиля сделают все для скорейшего их возвращения. Также он обратился к бойцам ХАМАС с просьбой. Он хочет только одного – чтобы им не причиняли боли. Человек готов ради этого пожертвовать собой.
Не делайте им больно. Не делайте больно малым детям, не делайте больно женщинам. Если вы хотите меня, я готов прийти,
– говорит Йони Ашер.
Рассказ Йоне о захваченной семье: смотрите видео
Атака ХАМАС на Израиль: последние новости
- ХАМАС массированно атаковал Израиль ракетами, после чего нагло ворвался на его территорию. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что количество раненых возросло до 2156 человек. Погибли более 700 израильтян. Также известно о жертвах среди палестинцев – погибли 370 человек, еще 2200 получили ранения.
- Израильтян призвали подготовиться к эвакуации из регионов на границе с Ливаном – пока без дополнительных деталей. На территории страны действует группировка Хезболла, поддержавшая ХАМАС во вторжении.
- Более 200 тел обнаружили на месте музыкального фестиваля вблизи границы с Сектором Газы – оттуда начали атаку ХАМАС. Ранее публиковали видео, на которых гости концерта пытаются скрыться, а на фоне были слышны выстрелы.