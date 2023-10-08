Население Израиля, проживающее в регионах на границе с Ливаном, призвало готовиться к эвакуации. Никаких деталей не раскрывают.
Смотрите также Провал разведки и призрак Войны Судного дня: почему Израиль застали врасплох и когда будет мир
Террористы объединяются
Дело в том, что на территории Ливана действует террористическая организация Хезболла, считающая Израиль своим врагом. В воскресенье она поддержала боевиков ХАМАС.
Что такое Хезболла
Это шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия.
Она признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. Европейский Союз, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешней Организации Безопасности Хезболлы.
Ранее сообщалось о работе ПВО Израиля на границе с Ливаном, однако впоследствии заметили, что причиной был не враждебный БПЛА.
Израиль ударил по спорным территориям в Ливане
- Боевики Хезболла из Ливии атаковали территорию на севере Израиля. В ответ армия обороны Израиля атаковала Хезболлу.
- Перестрелка происходила на спорной территории ферм Шебаа утром 8 октября. Они принадлежат Израилю по результатам Шестидневной войны 1967 года.
- Хезболла своими действиями, вероятно, пытается донести сообщение о том, что эскалация ситуации в секторе Газа и, возможно, начало наземного вторжения будут означать, что этот конфликт может набрать новые обороты.