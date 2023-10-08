Населення Ізраїлю, яке проживає у регіонах на кордоні з Ліваном, закликали готуватися до евакуації. Жодних деталей не розкривають.

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Терористи об'єднуються

Справа в тому, що на території Лівану діє терористична організація Хезболла, яка вважає Ізраїль своїм ворогом. У неділю, 8 жовтня, вона підтримала бойовиків ХАМАС.

Що таке Хезболла Це шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Вона визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Європейський Союз, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню Організацію Безпеки Хезболли.

Раніше повідомляли про роботу ППО Ізраїлю на кордоні із Ліваном, однак згодом зауважили, що причиною був не ворожий БпЛА.

Ізраїль вдарив по спірних територія у Лівані