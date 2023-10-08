Перестрілка відбувалась на спірній території ферм Шебаа вранці 8 жовтня. Вони належать Ізраїлю за результатами Шестиденної війни 1967 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про ферми Шебаа

Журналісти пригадали, що вранці 8 жовтня Хезболла обстріляла ізраїльські позиції в спірному районі ферм Шебаа. У відповідь армія оборони Ізраїлю вдарила по "інфраструктурі Хезболли" в цьому районі.



Ферми Шебаа розташовані між Ізраїлем, Сирією та Ліваном / Дивіться на карті

Журналіст Алі Хашем проаналізував для видання Al Jazeera, що значить атака Хезболли на північ Ізраїлю після нападу ХАМАС на південь країни. Він пояснив, що Хезболла намагається донести до ізраїльтян повідомлення про те, що ескалація ситуації в Секторі Гази й, можливо, початок наземного вторгнення означатимуть, що цей конфлікт може мати новий вимір.

Адже у мережі так звані "єгипетські перемовники" переконували, що Хезболла нібито готова почати вторгнення за умови, якщо Ізраїль почне наземну операцію у Секторі Гази.

Проте бойовики заявляли, що вони не вступають в конфлікт.

Де розташовані спірні території: дивіться карту

Водночас журналіст пояснює, що території ферм Шебаа обрали не випадково. Адже Ліван вважає ці території окупованими Ізраїлем, тож бойовики не зробили нічого проти політики ліванського уряду. Тобто Хезболла вибрала ферми Шебаа, щоб "надіслати повідомлення Ізраїлю".

Політичні суперники в країні (Лівані – 24 Канал) будуть критикувати Хезболлу, але бойовики вибрали цю територію, щоб поглянути на речі в перспективі, не переходячи кордонів,

– пояснило видання.

Яке значення ферм Шебаа

Ферми Шебаа Ізраїль захопив у 1967 році під час Шестиденної війни. Ці території є частиною сирійських Голанських висот. Ліван вважає ці території своїми.

Ба більше, іноземні журналісти пишуть, що існує проблема з демаркацією цих територій. Це є предметом суперечок між Ліваном і Сирією.

Окрім того, ці території перейшли до Ізраїлю, коли вважались сирійськими. Та з 2000 року, коли Ізраїль покинув південь Лівану, то ліванський уряд почав говорити про те, що територія їхня.

Протягом останніх років Хезболла накопичувала зброю, вона вже має високоточні ракети… Вони здатні досягти будь-якої точки в Ізраїлі. Хезболла вже має десятки тисяч добре навчених бійців. Вони мають великий досвід, і ізраїльтяни попереджали про силу Хезболли,

– зазначило видання.

На їхню думку, якщо Хезболла втрутиться у конфлікт, то можливий зовсім інший сценарій.

Що трапилось між Ізраїлем та Ліваном