В сети же активно публикуют новые случаи похищения женщин, детей и пожилых террористами. Боевики вывезли людей на территорию сектора Газа.

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ХАМАС захватывает гражданских

Известно, что террористы ХАМАС захватили в плен десятки граждан Израиля. Пока армия страны не может назвать точное количество захваченных израильтян, однако продолжает работу над этим. На сегодняшний день известно о более 300 убитых и более 1800 раненых в результате нападения террористов.

Факты захвата гражданских граждан палестинскими боевиками шокируют. В сети появилось видео, на котором террористы содержат десятки женщин в неизвестном помещении прямо на земле. На фоне слышны выстрелы, а затем к женщинам заходит боевик с автоматом и сгоняет их в толпу.

Террористы держат женщин в плену: жуткие кадры

Вероятно, сами же боевики также выложили жуткое видео, на котором видно детей в клетках. Мужчина, снимающий это, все громко смеется над ужасной картиной. Пока подтверждения достоверности этого видео нет.

Увлеченные дети сидят в клетках / скриншот из опубликованного видео

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