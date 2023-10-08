В сети же активно публикуют новые случаи похищения женщин, детей и пожилых террористами. Боевики вывезли людей на территорию сектора Газа.
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ХАМАС захватывает гражданских
Известно, что террористы ХАМАС захватили в плен десятки граждан Израиля. Пока армия страны не может назвать точное количество захваченных израильтян, однако продолжает работу над этим. На сегодняшний день известно о более 300 убитых и более 1800 раненых в результате нападения террористов.
Факты захвата гражданских граждан палестинскими боевиками шокируют. В сети появилось видео, на котором террористы содержат десятки женщин в неизвестном помещении прямо на земле. На фоне слышны выстрелы, а затем к женщинам заходит боевик с автоматом и сгоняет их в толпу.
Террористы держат женщин в плену: жуткие кадры
Вероятно, сами же боевики также выложили жуткое видео, на котором видно детей в клетках. Мужчина, снимающий это, все громко смеется над ужасной картиной. Пока подтверждения достоверности этого видео нет.
Увлеченные дети сидят в клетках / скриншот из опубликованного видео
Нападение Сектора Газа на Израиль: что известно
- Утром 7 октября группировка ХАМАС ударила по Израилю тысячами ракет, а затем проникло на его территории. Боевикам удалось на непродолжительное время зайти на территорию не менее 7 городов Израиля.
- Военно-политический кабинет 8 октября Израиль проголосовал за введение пункта 40 "Алеф", что означает официальное объявление войны. Накануне израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что армия превратит в руины места, где скрываются террористы и призвал жителей Сектора Газа уехать.
- Премьер-министр Израиля заявил, что страна поступает в долгую и тяжелую войну, к которой ее заставило "убийственное нападение ХАМАС". Он отметил, что большинство боевиков, проникших в страну были уничтожены. Сектор Газа объявили "закрытой военной зоной".