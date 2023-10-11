Премьер Израиля поделился ужасающим фото. На нем – окровавленная детская комната.

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Хуже худших

Глава израильского правительства опубликовал фото детской спальни. Совершенно все в ней – запятнанное кровью. Кровавые пятна есть и на полу, и на стене.

"Хамас хуже ИГИЛ",

– подписал фотографию Нетаньяху.

Справка : Исламское Государство (ИГ) ( до 29 июня 2014 года Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) — непризнанное исламистское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления джихадизма.

Вся суть паленстинских боевиков – в одном кадре / Фото Беньямин Нетаньяху

Ужасная находка в кибуцах Кфар-Ази и Беэри

В освобожденном кибуце Кфар-Аза ЦАХАЛ продолжает вывозить тела израильтян из их домов. С более чем 200 людьми жестоко расправились боевики. Солдаты рассказывают, что среди замученных террористами – 40 детей.

Известно, что некоторым младенцам боевики отрывали голову. Есть целые семьи, расстрелянные прямо в своих кроватях.

Другая жуткая картина предстала перед израильскими военнослужащими в кибуке Беэри. Там обнаружили более 100 тел убитых мирных жителей.

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