Премьер Израиля поделился ужасающим фото. На нем – окровавленная детская комната.
Смотрите также Первые часы после нападения: спутниковые снимки масштабной атаки ХАМАС на Израиль
Хуже худших
Глава израильского правительства опубликовал фото детской спальни. Совершенно все в ней – запятнанное кровью. Кровавые пятна есть и на полу, и на стене.
"Хамас хуже ИГИЛ",
– подписал фотографию Нетаньяху.
Вся суть паленстинских боевиков – в одном кадре / Фото Беньямин Нетаньяху
Ужасная находка в кибуцах Кфар-Ази и Беэри
В освобожденном кибуце Кфар-Аза ЦАХАЛ продолжает вывозить тела израильтян из их домов. С более чем 200 людьми жестоко расправились боевики. Солдаты рассказывают, что среди замученных террористами – 40 детей.
Известно, что некоторым младенцам боевики отрывали голову. Есть целые семьи, расстрелянные прямо в своих кроватях.
Другая жуткая картина предстала перед израильскими военнослужащими в кибуке Беэри. Там обнаружили более 100 тел убитых мирных жителей.
Другие военные преступления террористов: что известно
- С первых дней нападения на Израиль в сети появлялись кадры убийств и издевательств над обычными израильтянами. Боевики пытали и похищали, в частности, женщин, детей и пожилых людей.
- На одном из таких шокирующих фото – гражданка Германии Шани Лук. Она раненая с неестественно искривленной ногой лежала в пикапе боевиков. О дальнейшей судьбе девушки рассказала ее мать.
- В тот день Шани Лук находилась на фестивале электронной музыки возле кибуца Реим – в 30 километрах от сектора Газа. Именно посетители этого мероприятия стали одними из первых жертв боевиков.
- Состоянием на сейчас известно о 1200 погибших израильтянах. Их количество может расти.
- Напомним, что палестинские боевики заявили, что содержат более 130 заложников. Они пригрозили, что будут убивать их и выкладывать в интернет видео казни, если Израиль и дальше будет бить по Сектору Газа.
- Так, они убили пожилую израильтянку. О гибели женщины узнала ее внучка, когда зайшла в фейсбук. На странице бабушки боевики выложили видео ее убийства.
- Террористы захватывали в плен целые семьи. Момент похищения семьи Йони Ашера попал в сеть. Мужчина обратился к террористам с призывом обменять свою семью на самого себя.