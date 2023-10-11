В первые часы войны ХАМАС массировано обстреливал центр и юг Израиля. Европейское космическое агентство поделилось спутниковыми снимками, сделанными примерно через пять часов после начала нападения боевиков.
Смотрите также Оправдывают ХАМАС и США: Россия и Беларусь не поддержали Израиль
Огромные зоны пожара
На одном из снимков изображена территория на границе Сектор Газа и Израиля. Там утром 7 октября произошло сотни пожаров. Дым поднимался над поселениями, а также над местом, где проходил музыкальный фестиваль Supernova – там погибли по меньшей мере 260 человек.
Тогда горели значительные части кибуца Нахаль-Оз, расположенного примерно в одном километре от границы и являющегося одним из ближайших населенных пунктов к Сектору Газа.
Несколько пожаров также видны на месте фестиваля и на западной стороне кибуцу Беери, где погибли более 100 человек.
Масштабы атаки боевиков на Израиль в первый день войны / Фото Адам Паркер
Война Израиля и ХАМАС: что известно
- 10 октября Израилю удалось очистить свою территорию от боевиков.
- За последние сутки ЦАХАЛ поразил более 450 целей ХАМАС.
- Ранее премьер Израиля анонсировал мощные удары по Сектору Газа. Он пообещал, что это будет атака, которой никогда не было. В ответ боевики ХАМАС заявили, что будут убивать заложников и выкладывать их казни в интернет. Так, они, например, поступили с пожилой израильтянкой – выложили видео казни на ее странице в фейсбук.
- Уже известно о 1200 погибших израильтянах и по меньшей мере 3 418 раненых.
- В Секторе Газы говорят о 950 погибших палестинцах и еще 5 000 раненых.