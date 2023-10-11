В первые часы войны ХАМАС массировано обстреливал центр и юг Израиля. Европейское космическое агентство поделилось спутниковыми снимками, сделанными примерно через пять часов после начала нападения боевиков.

Смотрите также Оправдывают ХАМАС и США: Россия и Беларусь не поддержали Израиль

Огромные зоны пожара

На одном из снимков изображена территория на границе Сектор Газа и Израиля. Там утром 7 октября произошло сотни пожаров. Дым поднимался над поселениями, а также над местом, где проходил музыкальный фестиваль Supernova – там погибли по меньшей мере 260 человек.

Тогда горели значительные части кибуца Нахаль-Оз, расположенного примерно в одном километре от границы и являющегося одним из ближайших населенных пунктов к Сектору Газа.

Несколько пожаров также видны на месте фестиваля и на западной стороне кибуцу Беери, где погибли более 100 человек.

Масштабы атаки боевиков на Израиль в первый день войны / Фото Адам Паркер

Война Израиля и ХАМАС: что известно