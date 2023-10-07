Люди пытаются спастись от террористической группировки. Ведь боевики ХАМАС не только атаковали Израиль, но и местами смогли проникнуть на территорию страны.
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Жители бегут, спасаясь от атаки
СМИ сообщают, что люди массово убегают с приграничных территорий. Также в сети появились видео, на которых можно увидеть, как бежит толпа в попытке спастись от террористов. Можно услышать, что где-то на расстоянии доносятся звуки выстрелов.
Люди под обстрелами пытаются скрыться от террористов: смотрите видео
Кроме того, в аэропортах страны баснословный ажиотаж. Собственно, это связано с атакой ХАМАСа на Израиль.
Обратим внимание, что центр и юг Израиля на протяжении нескольких часов были под сильным ракетным обстрелом. Террористы выпустили тысячи ракет.
По состоянию на 10:20, 7 октября было известно о по меньшей мере 5 жертв, а также 100 человек, которые получили ранения.
Поступает также информация, что террористы смогли проникнуть в ряд городов, расположенных на юге страны. Там тоже есть сообщения о многих пострадавших, а также убитых, пишут в Times Of Israel.
Израиль объявил контртеррористическую операцию
- Армия Израиля уже объявила о том, что начала контртеррористическую операцию после атаки ХАМАС. Она получила название "Железные мечи" и будет проходить в Секторе Газа.
- По данным местных СМИ, армия обороны Израиля десятки истребителей привлекла к атакам по объектам, принадлежащим террористической группировке ХАМАС в Секторе Газа.
- Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэл Хагари отметил, что с 06:30 утра по Израилю выпустили более 2 200 ракет.
- Кроме того, Хагари отметил, что на территорию Израиля боевики ХАМАС проникли как с земли, так и из моря и воздуха. Было известно о не менее семи местах боев между террористами из Сектора Газы и войсками ЦАХАЛа.
- По имеющейся информации, перестрелки продолжаются в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беэри, а также на военной базе Реим и вокруг них.
- В Израиле объявили широкомасштабный призыв резервистов. Рассчитывают, что могут призвать десятки тысяч солдат.