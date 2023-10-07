Люди пытаются спастись от террористической группировки. Ведь боевики ХАМАС не только атаковали Израиль, но и местами смогли проникнуть на территорию страны.

Читайте также ХАМАС атаковал Израиль, ЦАХАЛ готов к войне: хронология обострения конфликта

Жители бегут, спасаясь от атаки

СМИ сообщают, что люди массово убегают с приграничных территорий. Также в сети появились видео, на которых можно увидеть, как бежит толпа в попытке спастись от террористов. Можно услышать, что где-то на расстоянии доносятся звуки выстрелов.

Люди под обстрелами пытаются скрыться от террористов: смотрите видео

Кроме того, в аэропортах страны баснословный ажиотаж. Собственно, это связано с атакой ХАМАСа на Израиль.

Обратим внимание, что центр и юг Израиля на протяжении нескольких часов были под сильным ракетным обстрелом. Террористы выпустили тысячи ракет.

По состоянию на 10:20, 7 октября было известно о по меньшей мере 5 жертв, а также 100 человек, которые получили ранения.

Поступает также информация, что террористы смогли проникнуть в ряд городов, расположенных на юге страны. Там тоже есть сообщения о многих пострадавших, а также убитых, пишут в Times Of Israel.

Израиль объявил контртеррористическую операцию