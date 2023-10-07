Люди намагаються врятуватися від терористичного угруповання. Адже бойовики ХАМАСу не лише атакували Ізраїль, а й місцями змогли проникнути на територію країни.

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Мешканці втікають, рятуючись від атаки

ЗМІ повідомляють, що люди масово втікають з прикордонних територій. Також у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити, як біжить юрба у спробі врятуватися від терористів. Можна почути, що десь на відстані лунають звуки пострілів.

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Крім того, в аеропортах країни нечуваний ажіотаж. Власне, це пов'язано з атакою ХАМАСу на Ізраїль.

Звернімо увагу на те, що центр і південь Ізраїлю впродовж кількох годин були під сильним ракетним обстрілом. Терористи випустили тисячі ракет.

Станом на 10:20 7 жовтня було відомо про щонайменше 5 жертвах, а також 100 людей, котрі зазнали поранень.

Надходить також інформація, що терористи змогли проникнути в низку міст, розташованих на півдні країни. Там теж є повідомлення про багатьох постраждалих, а також убитих, пишуть в Times Of Israel.

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