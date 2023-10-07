Люди намагаються врятуватися від терористичного угруповання. Адже бойовики ХАМАСу не лише атакували Ізраїль, а й місцями змогли проникнути на територію країни.
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Мешканці втікають, рятуючись від атаки
ЗМІ повідомляють, що люди масово втікають з прикордонних територій. Також у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити, як біжить юрба у спробі врятуватися від терористів. Можна почути, що десь на відстані лунають звуки пострілів.
Люди під обстрілами намагаються втекти від терористів: дивіться відео
Крім того, в аеропортах країни нечуваний ажіотаж. Власне, це пов'язано з атакою ХАМАСу на Ізраїль.
Звернімо увагу на те, що центр і південь Ізраїлю впродовж кількох годин були під сильним ракетним обстрілом. Терористи випустили тисячі ракет.
Станом на 10:20 7 жовтня було відомо про щонайменше 5 жертвах, а також 100 людей, котрі зазнали поранень.
Надходить також інформація, що терористи змогли проникнути в низку міст, розташованих на півдні країни. Там теж є повідомлення про багатьох постраждалих, а також убитих, пишуть в Times Of Israel.
Ізраїль оголосив контртерористичну операцію
- Армія Ізраїлю вже оголосила про те, що розпочала контртерористичну операцію після атаки ХАМАСу. Вона отримала назву "Залізні мечі" та проходитиме у Секторі Гази.
- За даними місцевих ЗМІ, армія оборони Ізраїлю десятки винищувачів залучила до атак по об'єктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС у Секторі Гази.
- Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніел Хагарі зазначив, що з 06:30 ранку по Ізраїлю випустили понад 2 200 ракет.
- Крім того, Хагарі зазначив, що на територію Ізраїлю бойовики ХАМАСу проникли як з землі, так і з моря та повітря. Було відомо про щонайменше сім місць боїв між терористами з Сектора Гази та військами ЦАХАЛу.
- За наявною інформацією, перестрілки тривають у містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беері, а також на військовій базі Реїм та навколо них.
- В Ізраїлі оголосили широкомасштабний призив резервістів. Розраховують, що зможуть призвати десятки тисяч солдатів.