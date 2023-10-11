Циммерман рассказал, что он с друзьями убегал от "большого количества ракет", а затем они на авто смогли добраться до соседнего бункера, где от нападения скрывались 40-50 человек.

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Рафаэль был одним из первых, кто попал в бункер, а затем оказался в задней части бункера. Во время того как полиция боролась с нападающими в бункер пустили газ. По словам мужчины, это напомнило ему методы нацистов для убийства евреев во время Холокоста.

"Этим газом невозможно дышать. Уже через 30 секунд не хватает воздуха", – вспомнил потерпевший.

Он рассказал, что нападающие смогли войти в бункер, начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.

Я просто накрылся мертвыми людьми. Я оставался там часами, просто дожидаясь смерти, понимаете? Я просто хотел умереть спокойно, потому что я так сильно страдал от газа,

– вспоминает Циммерман.

Рафаэль также сказал, что он не двигался, пока прикрывался мертвыми людьми. По его словам, кроме него в том бункере удалось спастись еще шестерым людям.

Мужчина считает чудом тот факт, что ему удалось выжить.

Кратко о нападении ХАМАС на фестиваль

7 октября на фестивале электронной музыки возле кибуца Реим в Израиле, в 30 километрах от Сектора Газа, боевики ХАМАС убили более 250 человек.

Террористы пересекли южную границу Израиля и открыли огонь по участникам мероприятия, которые начали бежать.

Заметьте. В результате нападения ХАМАС в Израиле уже погибли более 1200 человек, еще более 3000 получили ранения. Это данные по состоянию на 10 октября. Больше о войне ХАМАС и Израиля и хронологии развития событий – читайте по ссылке.