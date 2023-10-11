Цимерман розповів, що він з друзями тікав від "великої кількості ракет", а потім вони на авто змогли дістатись до сусіднього бункера, де від нападу ховалися 40 – 50 людей.

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Рафаель був одним із перших, хто потрапив у бункер, а відтак опинився у задній частині бункера. Під час того, як поліція боролася з нападниками в бункер пустили газ. За словами чоловіка, це нагадало йому методи нацистів для вбивства євреїв під час Голокосту.

"Цим газом неможливо дихати. Вже через 30 секунд не вистачає повітря", – пригадав потерпілий.

Він розповів, що нападники таки змогли увійти в бункер, почали стріляти та кидати світло-шумові гранати.

Я просто накрився мертвими людьми. Я залишався там годинами, просто чекаючи смерті, розумієте? Я просто хотів померти спокійно, тому що я так сильно страждав від газу,

– згадує Цимерман.

Рафаель також сказав, що він не рухався, поки прикривався мертвими людьми. За його словами, окрім нього у тому бункерів вдалось врятуватись ще шістьом людям.

Чоловік вважає дивом той факт, що йому вдалось вижити.

Коротко про напад ХАМАС на фестиваль

7 жовтня на фестивалі електронної музики біля кібуцу Реїм в Ізраїлі, за 30 кілометрів від сектору Гази, бойовики ХАМАС вбили понад 250 осіб.

Терористи перетнули південний кордон Ізраїлю і відкрили вогонь по учасниках заходу, які почали тікати.

Зауважте. Унаслідок нападу ХАМАС в Ізраїлі уже загинули понад 1200 людей, ще понад 3000 – отримали поранення. Це дані станом на 10 жовтня. Більше про війну ХАМАС та Ізраїлю та хронологію розвитку подій – читайте за посиланням.