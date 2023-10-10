Кадры, как террористы ХАМАС похитили и везут в своем пикапе искалеченную Шани, облетели интернет. Весь цивилизованный мир сочувствует девочке и надеется, что ее спасут.

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Сообщалось, что у Шани – сломанные руки и ноги. В настоящее время девушка находится в больнице на территории Сектора Газа. Пострадавшая – в очень тяжелом состоянии. Мама записала видео, в котором обратилась к немецким властям. Женщина просит помочь с эвакуацией Шани.

Шани принимала участие в фестивале Nature Party

Шани участвовала в музыкальном фестивале Nature Party, который проходил на территории Израиля у границы с Сектором Газа. Фактически, гости мероприятия первыми узнали о начале обострения между ХАМАС и Израилем. Они были в панике и бросились бежать. Тогда террористы ХАМАС открыли огонь по людям, которые пытались спастись, и автомобилям. К несчастью, известно о сотнях погибших. Подтверждено, что террористы ХАМАС унесли жизни по меньшей мере 260 человек. Кроме того, известно о десятках пленных из Nature Party.